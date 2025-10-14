"آخر المعجزات".. فيلم ممنوع يعود للحياة عبر بوابة القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد عام كامل من الانتظار والمعارك الرقابية، يعود فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي إلى النور أخيرًا، بعد أن حصل على موافقة العرض والمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46، المقرر انطلاقها في 12 نوفمبر المقبل.

وكان الفيلم قد واجه قرارًا بالمنع من العرض العام الماضي، بعدما تعذّر حصوله على إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الرقيب السابق خالد عبد الجليل، ما حال دون عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

لكن الأمور تغيّرت هذا العام، إذ حصل العمل المأخوذ عن قصة "معجزة" للأديب العالمي نجيب محفوظ على موافقة الرقابة بقيادة عبد الرحيم كمال، لتعلن إدارة مهرجان القاهرة بقيادة حسين فهمي إدراجه ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة.

وأعرب المخرج عبد الوهاب شوقي عن سعادته الغامرة بعودة فيلمه إلى الواجهة، واصفًا رحلته معه بأنها كانت "معركة عنيفة ومعقدة"، لكنها أثمرت عن جمهور مترقب بشغف لمشاهدة العمل.

ويقوم ببطولة الفيلم الفنان خالد كمال، مجسدًا دور صحافي أربعيني يُدعى "يحيى"، يتلقى اتصالًا غامضًا من شخص متوفى، لتبدأ بعدها رحلة روحية غامضة تمزج بين الواقع والخيال.