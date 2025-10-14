نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر CNN تشيد بالإقبال الدولي الكبير على قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بالإقبال الدولي غير المسبوق على قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، مؤكدة أن القمة شهدت مشاركة قادة ومسؤولين من أكثر من 20 دولة حول العالم، اجتمعوا في لحظة تاريخية شهدت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية وأمريكية.

وأوضحت الشبكة، في تقرير بثّته فجر الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، أن القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت حضورًا رفيع المستوى من قادة العالم، حيث شارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء الإقليميين والدوليين، الذين وقعوا على الاتفاق التاريخي لإنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

CNN: شرم الشيخ جمعت قادة العالم حول مائدة سلام تاريخية

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن القمة استقطبت مشاركة واسعة من منظمات وهيئات عالمية كبرى، من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القوى الكبرى والفاعلة على الساحة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الحضور الدولي الكثيف يعكس المكانة التي باتت مصر تحتلها كدولة محورية في دعم الاستقرار الإقليمي، ودورها البارز في قيادة جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، إلى جانب رعايتها لمفاوضات إعادة الإعمار وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وخلال كلمته في القمة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإقبال الكبير على القمة، وحرص على ذكر أسماء عدد من القادة الحاضرين من مختلف القارات، مؤكدًا أن هذا التكاتف الدولي هو "السبيل الحقيقي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

قائمة الدول المشاركة في القمة

وسلطت الشبكة الأمريكية الضوء على قائمة الدول والمنظمات التي شاركت في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرة إلى أنها ضمت مزيجًا من الدول العربية والغربية والآسيوية، وهو ما يعكس البعد العالمي للمبادرة المصرية.

وبحسب القائمة التي حصلت عليها "سي إن إن" من مسؤول في البيت الأبيض، فإن الدول المشاركة شملت:

مصر، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، كندا، قبرص، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، النرويج، عُمان، باكستان، فلسطين، باراجواي، قطر، السعودية، إسبانيا، تركيا، الإمارات، والمملكة المتحدة.

وأوضحت الشبكة أن هذا التنوع الجغرافي والسياسي يعكس إجماعًا دوليًا متناميًا على دعم المبادرة المصرية – الأمريكية المشتركة لإحلال السلام، والتي جاءت تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة امتدت لأسابيع.

اتفاق تاريخي يفتح الباب لعصر جديد من السلام

ووصفت "سي إن إن" قمة شرم الشيخ بأنها "منعطف حقيقي في مسار الصراع العربي الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يمثل بداية جديدة لمرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، ويمهد الطريق أمام تنفيذ حل الدولتين كخيار استراتيجي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد التقرير أن مشاركة هذا العدد الكبير من الدول في القمة "يمنح الاتفاق شرعية دولية واسعة، ويؤكد أن المجتمع الدولي يقف صفًا واحدًا خلف مسار السلام الذي ترعاه مصر"، معتبرة أن الحدث "يجسد عودة الشرق الأوسط إلى طاولة الحلول السياسية بعد سنوات من الحروب".