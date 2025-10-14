العالم اليوم - إيران تعلق على دعوة ترامب للحوار.. وسلوك واشنطن

انتم الان تتابعون خبر إيران تعلق على دعوة ترامب للحوار.. وسلوك واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

وانضمت الولايات المتحدة في يونيو إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

والإثنين، أكد الرئيس الأميركي في كلمة أمام الكنيست أنه يريد اتفاق سلام مع طهران بعدما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل لشن ضربات على مواقع نووية في إيران في وقت سابق من هذه السنة.

وقال ترامب: "سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام" مع إيران، مضيفا "ألن يرضيكم هذا؟ ألن يكون ذلك جميلا. أظن أنهم يريدون ذلك أيضا".

وتابع: "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين" للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح: "لو امتلكت إيران السلاح النووي لما شعرت الدول العربية بالارتياح لإبرام الاتفاق الذي لدينا الآن".