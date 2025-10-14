نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار الكتب والوثائق القومية تطلق معرض "إصدارات أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "فرحت مصر"، تطلق دار الكتب والوثائق القومية معرض كتاب بعنوان "إصدارات أكتوبر" في قاعة الإطلاع، ويضم مجموعة متميزة من الإصدارات، التي توثق بطولات الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973، وما ارتبط بها من إنجازات وطنية خالدة.

هدف المعرض

ويهدف المعرض إلى إبراز الدور الوطني لدار الكتب في حفظ وتوثيق ذاكرة الوطن وإتاحتها للباحثين والجمهور، تأكيدًا على أهمية استلهام دروس النصر في بناء الحاضر والمستقبل.

رئيس دار الكتب والوثائق القومية

وفي تصريح للدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، قال: "إن معرض إصدارات أكتوبر يأتي تجسيدًا لاعتزاز دار الكتب والوثائق القومية، بدورها في صون التراث الوطني وتوثيق لحظات العزة والفخر في تاريخ مصر الحديث، فالكتب التي نعرضها تروي قصة وطن آمن بقدراته وصنع مجده بإرادته، ونحرص من خلال هذا المعرض على أن تظل هذه الذاكرة حية في وجدان الأجيال القادمة".