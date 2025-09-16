نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يجري تعديلًا اضطراريًا على قائمة دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعديل في قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بإضافة اللاعب فاكوندو بونانوتي بدلًا من داريو إيسوجو، الذي خضع لعملية جراحية في الفخذ الأسبوع الماضي.

تشيلسي يجري تعديلًا اضطراريًا على قائمة دوري الأبطال

وكان إيسوجو قد تعرض للإصابة أثناء تواجده مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا، وبعد عودته إلى المملكة المتحدة، أكدت الفحوصات الطبية ضرورة خضوعه لتدخل جراحي.

وبناءً على ذلك، تم استبداله في قائمة الفريق وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي تم تعديلها مؤخرًا.

ويأتي هذا التغيير قبل ساعات من انطلاق مشوار "البلوز" في دور المجموعات من البطولة، حيث يواجهون غدًا الأربعاء فريق بايرن ميونخ في ملعب "أليانز أرينا".