نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة مشتركة من "الشباب والرياضة" تتابع أعمال نادي الطيران بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكابتن وليد مراد رئيس نادي الطيران الرياضي، اللجنة المشتركة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لمتابعة أعمال نادي الطيران، والهادفة إلى تقييم الأنشطة، ودعم الأندية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتطوير أداء الهيئات الرياضية.

بدأت اللجنة جولتها بزيارة تفقدية داخل نادي الطيران، حيث تابعت سير العمل الإداري والأنشطة المختلفة، وأشادت بانتظام سير العمل داخل النادي.

جاءت الزيارة برئاسة الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير المديريه ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهره محمود فوزي مدير عام الرقابة بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كلا من محمد عادل لبيب، الأستاذ صبري راشد، محمد فراج محمد، محمود محمد صديق، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

هذه المتابعة تأتي في إطار خطة الوزارة في المتابعة والإشراف على الاندية الرياضية وحرص الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه المستمر للأندية والهيئات الرياضية بما يعزز دورها في خدمة المجتمع الرياضي، ويساهم في رفع كفاءة وتنوع الخدمات المقدمة للشباب والأعضاء.

وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على دعم وتطوير الأندية والهيئات الرياضية بالعاصمة، بما ينعكس إيجابًا على خدمة الشباب والمجتمع.