نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مارسيليا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، فرانكو ماستانتونو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.