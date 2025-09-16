نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. «ريتشاردليسون» يقود هجوم توتنهام هوتسبير أمام فياريال الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صافرة بداية مباراة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام نظيره فريق فياريال الإسباني في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات ذهاب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أعلن المدرب الدنماركي توماس تيل المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن تشكيل فريقه في مباراة الليلة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

خط الوسط: بابي سار، لوكاس بيرغفال، رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: محمد قدوس، ريتشاردليسون، تشافي سيمونز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

يذكر أن مباراة الليلة بين فريق توتنهام هوتسبير ونظيره فياريال الإسباني، ستقام على ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.

