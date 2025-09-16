نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال على ردار 4 أندية فى الدورى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق التحدى الليبى، دائرة اهتمامات 4 أندية محلية فى الأيام الماضية وذلك للتفاوض معهم من أجل تولى المسؤلية الفنية فى الموسم الحالى وذلك بعد رفضه بعض العروض من الدورى الليبىوالتى وصلته مؤخرًا عبر وسطاء من ليبيا.

وتلقى خالد جلال مفاوضات جادة من قبل أندية سموحة والإتحاد السكندرى والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيليةفى الأيام الأخيرة بواسطة مقربين من ادرارات الأندية التى ترغب فى التعاقد معه لإستكمال مسيرة الدورى العام، خاصة فى ظل الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها مدرب الزمالك الأسبق وقدرته على تصحيح مسار الفرق فى وقت قصير.

وتدرس ادارة سموحة إقاله أحمد عبدالعزيز المدير الفنى للفريق بسبب وجود مشاكل داخل "أوضة اللبس" وعدم اقتناع اللاعبين بقدراته التدريبية، أمام الإتحاد السكندرى فهناك رغبة من احمد سامى فى الرحيل عن الفريق عقب المباراة القادمة فى الدورى، ونفس الأمر بالنسبة للمقاولون العرب والذى فشل فى تحقيق أى فوز هذا الموسم مع محمد مكى، وترغب ادارة الذئاب فى تأمين موقف الفريق مبكرًا بالدورى.

وسيحسم خالد جلال موقفة بشكل رسمى من العروض الأربعة خلال الساعات القادمة بعد مناقشة الأمر مع مساعديه والمقربين منه.