نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على ملعب يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، أنتون، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: يان كوتو، سفينسون، نيمتشا، سابيتزر.

خط الهجوم: كريم أديمي، ماكسيمليان بيير، جيراسي

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيتم بث مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند عبر قناة 4 beIN Sports بصوت المعلق حفيظ دراجي.