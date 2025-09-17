نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العالمية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تعتبر تلك المباراة هي تكرار لنهائي عام 2012 على نفس الملعب عندما رفع تشيلسي الكأس لأول مرة بفوزه على بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

كانت آخر مواجهات الفريقين في دور الستة عشر في موسم 2019-2020، حيث فاز بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في لندن وبأربعة أهداف مقابل هدف في ميونيخ في طريقه إلى رفع الكأس.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها الفريقان في مرحلة الدوري. فاز بايرن في 8 من آخر 10 مباريات على أرضه أمام الأندية إنجليزية وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة أيضًا،

موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي عبر قناة 4 beIN Sports وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.