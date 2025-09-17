نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي المتوقعة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان، تشكيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره تشيلسي الإنجليزي؛ مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: لايمر- أوباميكانو- جوناثان تاه- ستانيشيتش.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش- جوريتسكا.

في خط الوسط الهجومي: مايكل أوليسي- جنابري- لويس دياز.

المهاجم: هاري كين.

تشكيل تشيلسي ضد بايرن ميونخ

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أدارابيويو، تشالوبا، كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو،كول بالمر.

في خط الهجوم: إستيفاو، نيتو، جواو بيدرو.

