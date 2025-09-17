نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "أديداس" لدعم الأنشطة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "أديداس" بمصر، بهدف دعم وتطوير الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وإتاحة المزيد من البرامج والفعاليات للشباب.

وقع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب البشير، فيما وقع عن شركة "أديداس" ممثلي الشركة والسيدة منى عادل، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمساهمة في دعم الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول مع "أديداس" يعد نموذجًا للشراكات الناجحة التي تسهم في تنمية البنية التحتية الرياضية ودعم الكوادر الشبابية.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "أديداس" عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، لتقديم الدعم سواء من خلال رعاية الفعاليات الرياضية أو المساهمة في نشر ثقافة الرياضة والممارسات الصحية بين فئات المجتمع المختلفة.

وينص البروتوكول على تعاون يمتد لمدة ثلاث سنوات، يشمل تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة، ورعاية فعاليات شبابية ومجتمعية، إضافة إلى برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

ويشمل البروتوكول تنفيذ مجموعة من المحاور والبرامج النوعية، من بينها تنظيم فعاليات رياضية كبرى على المستوي المحلي، والمساهمة في دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة واكتشاف نجوم جدد في مختلف الألعاب، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الرياضية. كما يتضمن التعاون دعم المبادرات التي تعزز السياحة الرياضية في مصر، والتوسع في الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بانتظام، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

ويعكس هذا البروتوكول حرص وزارة الشباب والرياضة على تنويع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والعالمية، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة الرياضة كأحد أهم أدوات الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان.