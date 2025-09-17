نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة غير شرعية في الميني فوتبول ومقاطعة من الإعلام العراقي.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء قوية من الإعلام العراقي لبطولة كأس العالم للسيدات والتي من المفترض إقامتها في مدينة أربيل العراقية.

المقاطعة جاءت احتجاجًا على عدم حصول البطولة على الموافقات اللازمة من الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

البطولة تشهد مشاركة عدد قليل من المنتخبات وأقيمت خارج مظلة الكونفدرالية الأفريقية، والاتحاد الدولي للكرة المصغرة.

وعلى الجانب الاخر أرسل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم المصغرة رسالة احتجاج رسمية إلى كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF ) وذكر في رسالته أن أحد الفرق المشاركة في البطولة يشارك باسم أوغندا دون الحصول على موافقته الرسمية.

ويعد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة والكونفدرالية الأفريقية للكرة المصغرة هي الجهات الشرعية المسؤولة عن إقامة البطولات القارية والعالمية المختلفة.