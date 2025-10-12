نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها في المقال التالي

يحظى المسلسل التركي المؤسس عثمان باهتمام واسع من الجمهور العربي والتركي على حد سواء خلال الأيام الحالية خاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

ويَعُد مسلسل المؤسس أورهان هو تكملة للمواسم الستة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان، حيث ستشهد أحداث بداية المسلسل قفزة كبيرة في التاريخ، حيث سيموت عثمان مع بداية الحلقات الأولى من المسلسل، وسيتولي ابنه الأكبر أورهان مهمة قيادة الدولة، وذلك ما حدث أيضًا أثناء الانتقال من مسلسل أرطغرل وبداية مسلسل المؤسس عثمان وقتها.

وينتظر المشاهدون بشغف كبير موعد بداية الموسم السابع بعد النجاح الكبير الذي استمر عبر المواسم الستة المتتالية، وهو ما جعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية في السنوات الأخيرة في الوطن العربي والدول الإسلامية.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

وكان من المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان يوم الأربعاء الماضي الموافق الأول من أكتوبر 2025، ولكن تم الإعلان عن تأجيل الحلقة قبل أيام قليلة من عرضها.

وأعلنت الشركة المنتجة أن الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان سيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر 2025، عبر قناة ATV التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى والإعلان التشويقي، على أن تتوالى الحلقات أسبوعيًا مساء كل يوم أربعاء، حيث تعرض حلقة واحدة فقط من كل أسبوع.

وسيتم عرض النسخة المدبلجة والمترجمة للعربية بعد أقل من يوم من العرض الأصلي لها، ما يمنح المشاهد العربي فرصة المتابعة السريعة للأحداث دون انتظار طويل.

قفزة تاريخية في أحداث المسلسل

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل المؤسس أورهان مع بدايته قفزة زمنية في الأحداث، مع استعراض بطولات وإنجازات أورهان غازي، وسيشهد العمل بعض التغييرات في طاقم البطولة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، مع الحفاظ على روح السلسلة السابقة.

المؤسس أورهان

أحداث مسلسل المؤسس أورهان

ويأتي هذا العمل التاريخي ليكشف جانبا جديدا من حياة أورهان غازي، نجل مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي، مع التركيز على مرحلة الشباب والصراعات السياسية والعسكرية التي شكلت مرحلة تأسيس الدولة العثمانية والتي خاضها أورهان خلال تأسيس الدولة، إلى جانب بعض المشاهد الرومانسية التي تجمع أورهان غازي وزوجته هلوفيرا خاتون، والتي تقف إلى جانبه في مختلف المواقف.

تفاصيل الإعلان التشويقي ورد فعل الجماهير

وكانت الشركة المنتجة قد عرضت الإعلان التشويقي لمسلسل المؤسس أورهان منذ أيام قليلة، وحقق الإعلان الرسمي لمسلسل المؤسس أورهان نسب مشاهدة عالية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على قناة ATV التركية المنتجة للعمل.

وأبدى المشاهدون اهتماما واسعا بالقصة والأحداث المثيرة وقد سلط الإعلان الضوء على شخصية البطل أورهان، الذي يظهر بالقوة والهيبة، ويواجه تحديات متعددة من خلال مواجهاته السياسية والعسكرية، وقد أثار الإعلان اهتمام المشاهدين في الوطن العربي، متوقعين ملحمة درامية مليئة بالأحداث المثيرة والتشويق التاريخي.

القنوات المختلفة الناقلة لمسلسل المؤسس أورهان وترددها

ويترقب الجمهور الموعد الرسمي لبث مسلسل المؤسس أورهان لمتابعة هذا العمل التاريخي المميز، الذي يضيف بعدًا جديدًا للدراما التركية التاريخية ويكمل قصة المؤسس عثمان.

وسيَعرض المسلسل الحلقة الأولى عبر قناة ATV بالغة التركية، حيث يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وبعدها يتم ترجمتها إلى العديد من اللغات وعرضها عبر عدد من القنوات الأخرى.

التردد الخاص بقناة ATV التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 27500.

عامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة عالية الدقة.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس أورهان

مسلسل المؤسس أورهان، وتنقل قناة دوت الخليج الجزائرية الحلقات مدبلجة بالغة العربية مساء كل خميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بعد يوم واحد فقط من عرض الحلقة على قناة ATV التركية، وهو ما يتيح لمحبي المسلسل ولعشاق الدراما التركية في الوطن العربي متابعة الأحداث بسهولة، عبر التردد الخاص بالقناة هو كالآتي:

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تردد: 12645.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 27500.

عامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة عالية الدقة.

على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب افقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

الجودة HD.

على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4

الجودة HD.

أبطال مسلسل المؤسس أورهان

ويضم مسلسل المؤسس أورهان مجموعة من النجوم الأتراك المعروفين، أبرزهم ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان، بالإضافة إلى باريش مالتي، بنو يندر ملار، شكري أوزيلديز، بوراك سيرجن، جاغري شينسوي، محاسن مرابط، وجان آناك بدور كارا حليل.

ويعد اختيار هؤلاء النجوم إضافة قوية للعمل، لما يمتلكونه من خبرة وتمثيل متميز يعكس أجواء التاريخ العثماني بدقة واحترافية.

ويمثل مسلسل المؤسس أورهان محطة مهمة لعشاق الدراما التركية، حيث يجمع بين التشويق التاريخي والدراما العاطفية.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بمتابعة واسعة في الوطن العربي بفضل الأحداث المثيرة والشخصيات المؤثرة التي يقدمها.

سر جاذبية الدراما التاريخية

وترجع أسباب اهتمام المشاهدين بمثل هذه الأعمال إلى المزج بين الصراعات السياسية والعاطفية التي تجذب الانتباه، بالإضافة إلى تقديم شخصيات قوية مؤثرة في سياق ملحمي نجاح.

وتعتمد هذه الأعمال على جودة الإنتاج والأداء التمثيلي والقدرة على إعادة صياغة أحداث الماضي بطريقة عصرية قريبة من الجمهور الحالي.