عاجل - على الحدود المشتركة.. اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان تشعل التوتر

أحمد جودة - القاهرة - طالبان تسيطر على مواقع باكستانية وردّ إسلام آباد بالأسلحة الثقيلة

شهدت الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان مساء السبت 11 أكتوبر 2025 اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاتلي حركة طالبان والقوات الباكستانية، في واحدة من أعنف المواجهات منذ عدة أشهر، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين من البلدين.

وذكرت مصادر وتصريحات متداولة، أن مقاتلي طالبان شنّوا هجمات منسقة على مواقع حدودية باكستانية، في ردّ مباشر على غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي على العاصمة كابول وإقليم باكتيكا، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وفق رواية الحركة.

طالبان تعلن السيطرة على مواقع باكستانية

وأكدت السلطات المحلية في إقليم هلمند أن مقاتلي طالبان تمكنوا من السيطرة على موقعين حدوديين تابعين للجيش الباكستاني بعد اشتباكات استمرت لساعات طويلة. وأضافت المصادر أن الحركة دفعت بتعزيزات من مقاتليها إلى المناطق الحدودية في ولايات ننجرهار وباكتيكا وهلمند، وسط تصاعد التوتر العسكري.

من جانبها، لم تصدر إسلام آباد أي بيان رسمي حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمنيين باكستانيين أكدوا وقوع الاشتباكات، مشيرين إلى أن الجيش ردّ باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية في أكثر من خمسة مواقع حدودية.

خلفيات الأزمة وتصاعد الغضب

تأتي هذه المواجهات بعد أيام قليلة من تهديدات علنية أطلقتها حكومة طالبان بالرد على الغارات الجوية الباكستانية التي استهدفت مواقع داخل أفغانستان. واتهمت الحركة الجيش الباكستاني بانتهاك سيادة البلاد وارتكاب جرائم بحق المدنيين، بينما تقول باكستان إنها تستهدف مقاتلين من تنظيم “تحريك طالبان باكستان” (TTP) الذين يتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذًا آمنًا لشن هجماتهم.

ويؤكد محللون أن الوضع الحالي يُنذر بتصعيد خطير على طول الحدود الممتدة بين البلدين، خاصة في ظل غياب قنوات دبلوماسية فاعلة بعد تدهور العلاقات بين كابول وإسلام آباد منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021.

تحذيرات دولية من تفاقم النزاع

وأعربت مصادر في الأمم المتحدة عن قلق بالغ من اتساع رقعة الاشتباكات وتحولها إلى مواجهة شاملة بين الجانبين، داعية الطرفين إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنب كارثة إنسانية في المناطق الحدودية التي يقطنها آلاف المدنيين.

في المقابل، أكدت تقارير إعلامية أن الوضع لا يزال متوترًا صباح الأحد، مع انتشار واسع للقوات الباكستانية واستمرار التحليق الكثيف للطائرات العسكرية في الأجواء الحدودية.