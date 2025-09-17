نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: أليكسندر إيساك، محمد صلاح، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.