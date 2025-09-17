نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفاراتسخيليا يقود تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

باريس سان جيرمان يواجه أتالانتا في الشامبيونزليج

ويسعى العملاق الباريسي حامل اللقب النسخة الماضية على إنتر ميلان، لتحقيق فوزه الأول في مشواره القاري هذا الموسم على أتالانتا.

ويستضيف ملعب بارك دي برانس، المباراة المثيرة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية، من مباريات بطولة الشامبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السويسري ساندرو سشارير، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.

وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى:شوفالييه.

▪︎خط الدفاع: مينديش - باشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: رويز - فيتينيا - نيفس.

▪︎خط الهجوم: كفاراتسخيليا - سيني مايولو - باركولا.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.