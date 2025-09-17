نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول الإنجليزي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، روبين لو نورماند، كيلمونت لينجليت، خافي جالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، نيكولاس جونزاليس، كونور جلاجير، بابلو باريوس.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.