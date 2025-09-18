نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المرتقبة أمام الإسماعيلي، والمقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الموسم الكروي 2025-2026، وهو يفتقد لعدد كبير من عناصره الأساسية، حيث يغيب عن القائمة سبعة لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة ما بين الإيقاف والإصابة وعدم الجاهزية.

قائمة الغيابات

محمود حمدي "الونش": بسبب الإيقاف.

محمد شحاتة: لعدم التعافي من الإصابة.

أحمد ربيع: بداعي الإصابة.

محمود جهاد: لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية.

محمد السيد: لانشغاله بالمشاركة مع منتخب الشباب.

سيف الجزيري: استبعاد فني بقرار من الجهاز الفني.

شيكو بانزا: لأسباب تأديبية إلى جانب غياب الجاهزية البدنية.

هذه الغيابات تمثل تحديًا للجهاز الفني للفريق الأبيض، خاصة في ظل أهمية اللقاء ورغبة الزمالك في مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري.

حرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير، قدّم خلالها التهنئة لهم على الفوز في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلسلة الانتصارات وعدم التفريط في النقاط.

كما استعرض المدرب مع لاعبيه بعض الملاحظات الفنية من اللقاء السابق، مع شرح النقاط الإيجابية التي يجب البناء عليها، وتصحيح بعض الأخطاء التكتيكية. كذلك وضع فيريرا برنامجًا تدريبيًا خاصًا شمل تدريبات بدنية لرفع معدلات اللياقة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل الخططية التي ينوي تطبيقها خلال مواجهة الإسماعيلي.