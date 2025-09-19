نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يطلب مهاجمًا أجنبيًا جديدًا ويمنح الضوء الأخضر لرحيل الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب سيف الجزيري من الرحيل عن نادي الزمالك، في وقت بدأ فيه المدرب البرتغالي يانيك فيريرا التخطيط للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لتعزيز الخط الأمامي للفريق الأبيض.

وكان فيريرا قد منح الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل تسويق المهاجم التونسي بعد خروجه من حساباته الفنية، خاصة أن العلاقة بين الطرفين لم تتحسن رغم اعتذار اللاعب عن الخلاف الذي نشب بينهما في أحد التدريبات السابقة.

ويمتلك الجزيري عروضًا قوية من أندية في الدوري الليبي، كما يدرس أيضًا العودة إلى الدوري التونسي، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم قراره النهائي بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.