السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا بثلاثية

السعودية تقتنص فوزاً مثيراً من اندونيسيا بثلاثيةتمكن المنتخب السعودي، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره منتخب إندونيسيا بمباراة مثيرة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

واستضاف ملعب الملك عبد الله الدولي مباراة إندونيسيا ضد السعودية ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026.

وأحرز كيفين ديكس هدف منتخب إندونيسيا الأول في الدقيقة الحادية عشر، وعدل صالح أبو الشامات النتيجة لصالح منتخب السعودية في الدقيقة السابعة عشر، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للخُضر في الدقيقة الـ 36 من علامة الجزاء.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 62، وقلص ديكس الفارق للضيوف في الدقيقة الـ 88، من علامة الجزاء أيضًا، ثم تحصل البديل محمد كنو على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 90+3.

ليتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

بينما يتذيل منتخب إندونيسيا جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 بدون أي نقاط.

