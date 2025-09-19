نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يُطلق رسميًا “اتحاد شباب يدير شباب (YLY)” بحضور 2000 شاب وفتاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الإطلاق الرسمي لـ “اتحاد شباب يدير شباب (YLY)”، وذلك خلال فاعلية حاشدة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، شهدت حضور 2000 شاب وفتاة.

وأكد الوزير أن الاتحاد يمثل منصة وطنية متكاملة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، بما يعزز دورهم الفعّال في التنمية المجتمعية. كما شدد على التنسيق والتعاون بين الوزارة ومديريات الشباب في جميع المحافظات لضمان نجاح أنشطة الاتحاد.

خطة وطنية لبناء قيادات شابة

وصف الدكتور أشرف صبحي الاتحاد بأنه خطوة جديدة نحو الاستثمار في طاقات الشباب لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في مختلف المجالات.

شكر ودعم متواصل من القيادة الشبابية

من جانبه، أعرب شهاب جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي على دعمه للمبادرة منذ انطلاقتها كفكرة حتى أصبحت كيانًا حقيقيًا.

واستعرض جمال الدين رؤية ورسالة الاتحاد، التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية، توسيع قاعدة العمل التطوعي، وبناء جيل من القيادات القادرة على مواجهة تحديات العصر.

الاتحاد في جميع محافظات الجمهورية

وأشار جمال الدين إلى أن خطة العمل المستقبلية ستشمل جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الأنشطة والخدمات إلى كل شاب وشابة، بما يحقق الهدف الأسمى وهو تمكين الشباب على مستوى وطني شامل.