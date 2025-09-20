نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الرياضة.. ختام استثنائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية بفوز مصطفى عسل وهانيا الحمامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء استثنائية أمام خلفية تاريخية وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومدير عام السياحة والفعاليات الرياضية الاستاذ أحمد عبد الخالق، اختتمت اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025، والتي أقيمت على الملعب الزجاجي الأيقوني أمام أهرامات الجيزة. جاء ذلك بعد عشرة أيام من المنافسات القوية التي جمعت أفضل لاعبي ولاعبات الإسكواش في العالم.

في ختام البطولة، توّج البطل الأول عالميًا مصطفى عسل بلقب فئة الرجال بعد فوزه على منافسه دييجو إلياس الثاني عالميًا بنتيجة 1-3 وجاءت نتيجة الأشواط: (11-9/ 11-9 / 12-10 / 11-7)، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد فوزه بالبطولة في النسخة الماضية. وفي فئة السيدات، توّجت البطلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا باللقب بعد تغلبها على أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا بنتيجة 1-3 وجاءت نتيجة الأشواط: (11-6 / 11-5 / 8-11 / 11-4)، في مباريات وُصفت بأنها من أبرز لقاءات الموسم على أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA). وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 732 ألف دولار أمريكي، يتم توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات.

أُقيمت البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة والآثار، والبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي (CIB)، وبالشراكة الاستراتيجية مع O West، المدينة المتكاملة التابعة لأوراسكوم للتنمية، إلى جانب شركة Zeekr كشريك السيارات، وشركة Influence Communications كشريك إعلامي، فيما تولت شركة iEventsمهمة التنظيم. استضافت النسخة الثانية من البطولة 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة تنافسوا على اللقب.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أتوجه بالتهنئة للبطلين هانيا الحمامي ومصطفى عسل بعد تتويجهما المستحق ببطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات. فقد قدم اللاعبان أداءً استثنائيًا. هذا التتويج المزدوج يعكس السيطرة المصرية المطلقة على لعبة الإسكواش عالميًا، ويأتي نتيجة للدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والذي أثمر عن جيل من الأبطال يرفع راية مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية."

و قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي (CIB): "بطولة CIB المفتوحة للإسكواش لم تعد مجرد بطولة رياضية، بل أصبحت علامة فارقة في المشهد الرياضي العالمي، تعكس التزام مصر بريادتها في هذه الرياضة. نحن في البنك التجاري الدولي فخورون بكوننا الشريك الرئيسي في هذا الحدث منذ ست سنوات، حيث نحرص على أن تظل البطولة تُقام على أرض مصر وتُبث صورتها الحضارية للعالم أجمع. إن دعمنا المستمر يعكس إيماننا بدور الرياضة في تمكين الشباب، وإعداد أبطالنا لخوض منافسات دولية كبرى على رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028، كما يعكس رؤيتنا لوضع المجتمع في صميم استراتيجيتنا، ليكون الإسكواش رمزًا لإصرار المصريين وريادتهم ومصدر إلهام للأجيال القادمة."

ومن جانبه، صرّح حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم: "استضافة الأدوار التمهيدية للبطولة في نادي O West الرياضي للعام الثاني على التوالي هي شهادة على التزامنا المستمر بتقديم بيئة رياضية متكاملة بمعايير عالمية. نحن لا نوفّر فقط ملعبًا للمنافسة، بل نخلق منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة والثقافة والأنشطة المجتمعية، لتصبح O West وجهة رئيسية للفعاليات الدولية. هذه الاستمرارية تؤكد على دورنا كشريك استراتيجي في دعم البطولات الكبرى وتعزيز مكانة مصر كمنصة عالمية للرياضة."

في حين عبر عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iEvents، عن فخره وسعادته بعودة البطولة إلى اهرامات الجيزة فى أدوارها الختامية، وقال " بطولة CIB المفتوحة للإسكواش أصبحت اليوم واحدة من أهم الفعاليات الرياضية في العالم. تنظيم النهائيات أمام أهرامات الجيزة لا يمنح البطولة خلفية أيقونية فقط، بل يقدّم للعالم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والحضارة المصرية. لقد حرصنا على أن ترتقي هذه النسخة بمعايير التنظيم والإبداع إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات كبرى بمستوى عالمي. نجاح البطولة هذا العام يعزز موقعها كحدث رياضي وثقافي استثنائي نفخر بكوننا جزءًا من قصته."

وبهذا النجاح، تواصل بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز البطولات على خريطة الإسكواش العالمية، إذ جمعت في نسختها الثانية بين روعة المنافسات الرياضية على أعلى مستوى وسحر المشهد الحضاري الفريد أمام أهرامات الجيزة، لتمنح اللاعبين والجماهير تجربة استثنائية تتجاوز حدود الرياضة التقليدية. ويأتي تنظيم هذه النسخة امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في عامها الأول، والذي شهد تتويج البطلة المصرية نور الشربيني والبطل المصري مصطفى عسل، لتزداد التطلعات نحو منافسات أكثر إثارة وتشويقًا هذا العام.

وقد شهدت البطولة حضورًا جماهيريًا ضخم، مع بث مباشر لجميع المباريات عبر قناة Squash TV وتغطية إعلامية دولية واسعة، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية. وبهذا، تقدم مصر للعالم نموذجًا فريدًا في قدرتها على تنظيم فعاليات كبرى بمعايير عالمية، حيث تمتزج الرياضة بالفن والثقافة والتاريخ، لتظل القاهرة، عاصمة الإسكواش، مصدر إلهام للأجيال الجديدة ورسالة متجددة عن قوة مصر الناعمة وريادتها على الساحة الدولية.