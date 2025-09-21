نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقمصان مميزة.. طاقم حكام مباراة بروسيا وميت خلف أصحاب اللقطة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسات قوية وكبيرة في القسم الثالث من مسابقة الدوري المصري، والذي تقدم فيه الأندية أداء قوي ومميز في المباريات.

ولكن لم يكن فوز بروسيا الثالث على التوالي هو اللافت للأنظار وحده بل وجد طاقم حكام المباراة نصيبا من الإشادة ليكونوا أصحاب اللقطة الذهبية.

طاقم حكام المباراة

حكم ساحة: طارق الغنام

مساعد أول:مصطفي فتحي

مساعد ثان: احمد عبد الحميد(بلية)

مراقب حكام طارق شحاته

الطاقم كانوا أصحاب أداء مميز وقوي في المباراة التي انتهت بفوز بروسيا بهدف دون رد.

لكن لم يكن الأداء وحده هو محل الحدث بل ظهروا بقمصان بيضاء رسم عليها علم مصر وكتب عليها التحكيم المصري في لفتة لدعم المنظومة التحكيمية في مصر.

الصورة لاقت تفاعل جماهيري ليكون الطاقم السكندرى نجم اليوم في الأداء والإطلالة.