بانزا يشعل الجدل.. حذف صوره بقميص الزمالك ويُزيل صفته كلاعب في الفريق

أثار المهاجم الكونغولي جي مبينزا "شيكو بانزا" حالة من الجدل بين جماهير نادي الزمالك، بعد قيامه بحذف صوره التي يرتدي فيها قميص الفريق الأبيض من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بالإضافة إلى إزالة صفته كلاعب في الزمالك من النبذة التعريفية لحسابه.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت اللاعب باهتمام أندية خارجية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط غموض حول مستقبله داخل القلعة البيضاء.

الجماهير بدأت تتكهن بإمكانية رحيل اللاعب عن الفريق، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من إدارة الزمالك أو من وكيل اللاعب لتوضيح الموقف.

هل تكون هذه الخطوة تمهيدًا لرحيل بانزا عن ميت عقبة؟ أم مجرد تعديل شخصي لا علاقة له بمستقبله الكروي؟

الأيام القادمة قد تكشف الكثير.