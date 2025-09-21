نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غيابه عن المباراة الثانية على التوالي |تقرير أنجولي.. غياب شيكو بانزا عن مواجهات الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غيابه عن المباراة الثانية على التوالي |تقرير أنجولي.. غياب شيكو بانزا عن مواجهات الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

واصل اللاعب الانجولي شيكو بانزا الغياب عن مباريات الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد الغياب عن مواجهتي المصري البورسعيدي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السادسة والسابعة من دوري نايل.

الانجولي شيكو بانزا

أسباب غياب شيكو بانزا عن مواجهات الزمالك

وكان قد زعم موقع VisualFoot الأنجولي أن غياب شيكو بانزا لاعب الزمالك عن المشاركة مع فريقه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأشار الموقع إلى أن غياب بانزا عن الزمالك ليس بسبب فني أو للإصابة، ولكن بسبب عدم حصول اللاعب على مستحاقته المالية المتأخرة بالإضافة إلى بعض المكافآت.

مفاوضات جارية

كما أكد الموقع أن هناك مفاوضات جارية بين بانزا وإدارة نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ولكن دون التوصل لحل حتى الآن.

وكان قد وصل شيكو بانزا إلى مصر متأخرًا بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، ولهذا قرر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاده من المباريات.

وانضم شيكو بانزا للزمالك في الصيف الماضي قادما من إستوريلا البرتغالي، وسجل مع الأبيض هدفين في الدوري المصري ضد نادي مودرن سبورت ونادي فاركو.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وفاز الزمالك على الإسماعيلي في المباراة السابقة بهدفين دون رد.