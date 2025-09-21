نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك جويهي يُفضّل ريال مدريد.. فشل انتقاله إلى ليفربول يُغيّر وجهته نحو الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن مدافع كريستال بالاس، مارك جويهي، البالغ من العمر 25 عامًا، قد أبلغ مستشاريه برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد بعد انهيار انتقاله إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية.

جويهي، الذي كان يُعتبر أحد أهداف ليفربول لتعزيز خط دفاعه هذا الصيف، شهد فشل الصفقة بسبب عدة معوقات في المفاوضات بين الأندية. لكن يبدو أن هذه العقبات لم تُثنِ اللاعب عن رغبته في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، حيث يُتوقع أن يتجه إلى وجهة جديدة تمامًا في حال فتح ريال مدريد باب التفاوض.

حسب التقارير، يُبدي المدافع الشاب رغبة قوية في الانتقال إلى النادي الملكي، ويعتقد أن ريال مدريد هو الخيار الأمثل لتطوير مسيرته على الصعيدين المحلي والدولي. إذا تمت الصفقة، سيكون هذا الانتقال بمثابة خطوة كبيرة في مسيرة جويهي، الذي بات واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي.