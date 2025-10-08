عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة

أحمد جودة - القاهرة - أسماء قيادات فلسطينية بارزة ضمن قوائم التبادل

قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة

كشفت مصادر مطلعة عن أن القوائم التي قدمتها حركة حماس في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تتضمن أسماء بارزة من القيادات الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، في مقدمتهم:

مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح.

أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

حسن سلامة، أحد أبرز قادة كتائب القسام.

عباس السيد، أحد قيادات حركة حماس المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

إلى جانب عدد من الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن هذه القوائم تعكس إصرار الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراح قياداتها التاريخية ضمن أي اتفاق تبادل يتم التوصل إليه، معتبرة أن الصفقة المقبلة ستكون الأكبر منذ صفقة "شاليط" عام 2011.

تحركات مصرية مكثفة لضمان نجاح الاتفاق

وأوضحت المصادر أن القاهرة تكثف جهودها الدبلوماسية والأمنية مع مختلف الأطراف، في محاولة للوصول إلى اتفاق شامل يضمن استقرار الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترامب التي تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإنسانية متكاملة.

وأضافت أن الوفد المصري يجري اتصالات مكثفة مع كل من حماس وإسرائيل والوسطاء الإقليميين لتقريب وجهات النظر ووضع آليات واضحة لتنفيذ الاتفاق وضمان استمرارية التهدئة.

وأكدت أن مصر تعمل على تأمين الضمانات الدولية لمنع أي خروقات قد تعرقل تنفيذ التفاهمات، مشددة على أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار قطاع غزة وتثبيت الهدوء في المنطقة بالكامل.

القاهرة تواصل جهودها كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني

وأكدت المصادر أن الدور المصري لا يقتصر على الوساطة فقط، بل يشمل وضع رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة ودعم الجهود الإنسانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية.

وشددت على أن تحركات مصر تنطلق من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها المستمر إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.