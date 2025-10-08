نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالزيادة الأخيرة" موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بجميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بمختلف المحافظات، حيث ينتظر قرابة 11 مليون مستفيد هذا الموعد بالزيادات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة مؤخرًا وتم تطبيقها بالفعل خلال شهر يوليو الماضي بفارغ الصبر، وتعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة من قِبل الدولة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستفيدة مما يعزز الحماية الاجتماعية طبقًا لما أقرته الهيئة، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات في نفس المواعيد المحددة والمعتادة دون تأجيل أو تأخير مع استمرارية العمل بكافة منافذ الصرف.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025

وفقًا لما كشفته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 هو 1 نوفمبر ويستمر الصرف متاحًا بجميع قنوات الصرف حتى نهاية الشهر، فقد خصصت الجهة المعنية بداية الأشهر الميلادية لصرف مستحقات أصحاب المعاشات وذلك ما لم يصادف عطلة رسمية.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

ناشدت الهيئة كل المستفيدين عدم التكدس والازدحام أمام مقرات الصرف وذلك حرصًا منها على سلامة أرواحهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض، حيث يهدف هذا التنظيم لتفادي الزحام مما يضمن تنظيم عملية الصرف، وفيما يلي إليك أماكن الصرف:

ماكينات الصرافة الآلية ATM.

البنوك المصرية المنتشرة بمختلف المحافظات والقرى.

البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025

حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأصحاب المعاشات، حيث أتاحت الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2025 بشكل إلكتروني، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك: