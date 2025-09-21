نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: سيد عبد الحفيظ سينوب عن الخطيب في كرة القدم بالمجلس القادم للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، إن رؤية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي كبيرة بالنسبة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق والمرشح لعضوية مجلس الادارة بالانتخابات المقبلة، مشيرًا أن رئيس النادي يرغب في الاعتماد الكامل على عبد الحفيظ في قطاع كرة القدم اعتمادًا على شخصيته القوية وخبراته السابقة مع الفريق الأول.

وأشار شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن الكابتن الخطيب يرغب فى ضم ياسين منصور كنائب للرئيس في قائمته ليكون مسئولًا عن كل الأمور الإدارية والتنفيذية بالنادي بجانب عبد الحفيظ في قطاع الكرة على أن يستمر خالد مرتجي أمينًا للصندوق لكفاءته التي ظهرت بالدورة الأخيرة بهذا المنصب