الرياض - كتبت رنا صلاح - علق الإعلامي محمد الدويش عبر حسابه الشخصي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نادي الهلال واللاعب البرازيلي رينان لودي.

محمد الدويش يعلق على أزمة الهلال مع رينان لودي ويكشف موقف النادي القانوني

وكتب الدويش قائلًا: “ما فعله الهلال مع #لودي و #كانسيلو نظامي طالما حدث أثناء المدة المتاحة لتحديد القائمة المحلية والتي يختار فيها النادي (8+2) من مجموع أجانبه.. لكن القضية ستكون بين النادي واللاعب إنْ لم يكن قد وافق على استبعاده من المشاركة المحلية، وهي قضية خارجية”.

وكان الهلال قد أخرج رينان لودي من قائمته المحلية لهذا الموسم، مما دفع اللاعب لتقديم شكوى ضد النادي ومن المتوقع أيضًا أن يتم استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية للهلال بسبب إصابة تعرض لها في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن الهلال تعادل في مباراته الأخيرة ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مما يزيد من تعقيد الموقف داخل النادي.