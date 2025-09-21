نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف محمد شوقي وتغريم المحلة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا يتضمن قائمة العقوبات المقررة على الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026. وجاءت القرارات وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات، وشملت إيقافات وغرامات مالية على خلفية ما شهدته المباريات من اعتراضات ومخالفات انضباطية.

عقوبات مباراة بيراميدز ضد زد

إيقاف أحمد سامي، مدافع بيراميدز، مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، 3 مباريات كاملة مع تغريمه 20 ألف جنيه، نتيجة الاعتراض غير اللائق على قرارات الحكم واستخدام ألفاظ بذيئة أو إشارات غير مهذبة.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك

إيقاف نادر فرج محمد، لاعب الإسماعيلي، مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث.

تغريم نادي الإسماعيلي 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات في اللقاء نفسه.

إيقاف محمود بنتايك، لاعب الزمالك، مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للسبب ذاته.

إيقاف خوان ألفينا، لاعب الزمالك، مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه بعد تلقيه الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة المقاولون العرب وفاركو

إيقاف محمود محمد حنفي، المدير الإداري لفريق فاركو، 3 مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه لاستخدامه ألفاظًا مسيئة تجاه طاقم التحكيم.

إنذار ياسين محمد عبد القادر الملاح، لاعب فاركو، مع إلزامه بتحمل تكلفة إصلاح منشآت النادي عقب تسببه في إتلافها.

عقوبات مباراة الجونة وبتروجت

إيقاف نور السيد محمد مصلحي، لاعب الجونة، مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة المصري وغزل المحلة

إيقاف رشاد بن صلاح الدين العرفاوي، لاعب غزل المحلة، مباراة واحدة وتغريمه 2500 جنيه بعد طرده لحصوله على إنذارين.

تغريم نادي غزل المحلة 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من جماهيره ضد حكم اللقاء.

توقيع غرامة إضافية قدرها 5 آلاف جنيه على غزل المحلة مع توجيه لفت نظر بسبب اعتراضات لاعبيه على قرارات الحكم بطريقة غير لائقة.

عقوبات مباراة مودرن سبورت وإنبي

إيقاف حسام حسن عبد البديع، لاعب مودرن سبورت، مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية

إيقاف كريم إبراهيم أحمد الديب، لاعب الاتحاد، مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

تغريم نادي الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه نتيجة حصول لاعبيه على ست بطاقات خلال المباراة.

عقوبات مباراة سموحة وحرس الحدود

إيقاف سامادو أتيدجيكو، لاعب سموحة، مباراة واحدة مع تغريمه 2500 جنيه بعد طرده لحصوله على إنذارين.