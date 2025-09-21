نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان تشكيل الفريق استعدادًا لخوض مباراة ساسولو، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

إنتر ميلان يواجه ساسولو في الكالتشيو

ويحتضن ملعب جيوزيبي مياتزا، المواجهة النارية بين الإنتر وساسولو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي ليفيو مارينيلي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جيوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ساسولو في المركز الخامس عشر بنفس عدد النقاط.

وجاء تشكيل إنتر لمواجهة ساسولو، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: مارتينيز.

▪︎ خط الدفاع: أقستو، أتشيربي، أكانجي.

▪︎ خط الوسط: نيكولو باريلا، بيتار سوسيتش، ديماركو، دينزل دومفريس، هاكان تشالهان أوغلو.

▪︎ خط الهجوم: ماركوس تورام، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ضد ساسولو في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات الرابعة العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة الرابعة الرياضية 2.

