الزمالك يخفف الحمل البدني استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمباراته المقبلة أمام الجونة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، حيث خاض اللاعبون مرانهم اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات، من أجل تجنب الإرهاق والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

وقاد الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال بالفريق، الفقرة البدنية التي تضمنت مجموعة من التدريبات المتنوعة، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالكرة، في إطار تجهيز اللاعبين بشكل متوازن يجمع بين الجانب البدني والفني.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على الجونة، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة بقوة على صدارة الدوري الممتاز.