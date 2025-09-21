نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل استعداداته للجونة بتدريبات فنية مكثفة على ستاد الكلية الحربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية قوية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على التركيز على بعض الجوانب الخططية في المران، استعدادًا للمباراة المقبلة، وقام بتوجيه اللاعبين باستمرار رفقة أعضاء جهازه المعاون.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري