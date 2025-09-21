نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمن تبتسم الكرة الذهبية 2025.. صراع مشتعل بين مو صلاح ويامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكرة الذهبية 2025.. صراع مشتعل بين مو صلاح ويامال.

تعرف على تفاصيل حفل الكرة الذهبية 2025 في باريس.. ديمبيلي ويامال ومو صلاح الأوفر حظًا للفوز، كيف يتم اختيار الفائزين؟ وما القيمة الحقيقية للجائزة في عالم كرة القدم؟

حفل مرتقب في باريس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، الإثنين 22 سبتمبر 2025، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تحتضن قاعة "دو شاتليه" الحفل السنوي لمجلة "فرانس فوتبول"، الذي سيشهد الإعلان عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

ديمبيلي ويامال في صدارة الترشيحات

ورغم القائمة الطويلة التي تضم 30 لاعبًا يتنافسون على خلافة الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، إلا أن الترشيحات تنحصر بشكل كبير بين الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، والموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، لاعب برشلونة الذي خطف الأضواء بأدائه الاستثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده.

تاريخ الجائزة انطلقت

جائزة الكرة الذهبية عام 1956 بمبادرة من مجلة "فرانس فوتبول"، لتصبح واحدة من أعرق وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

وفي عام 2018، تمت إضافة جائزة موازية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، تقديرًا للتطور الكبير في كرة القدم النسائية.

إقرأ أيضًا..الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟

آلية اختيار الفائزين

تُمنح الجائزة بناءً على تصويت صحفيين مختصين من مختلف أنحاء العالم. ويشارك صحفيو أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال في اختيار أفضل لاعب، بينما يقوم صحفيو أفضل 50 دولة في تصنيف المنتخبات النسائية باختيار أفضل لاعبة.

هذه المنهجية تمنح الجائزة مصداقية كبيرة وتجعلها محط أنظار الجميع. القيمة المادية والمعنوية للجائزة وعلى عكس ما يظنه الكثيرون، فإن الجائزة لا تتضمن مكافأة مالية مباشرة.

فالكرة الذهبية عبارة عن مجسم رمزي تصل قيمته التقديرية إلى نحو 3000 يورو فقط، ولا تُصنع من الذهب الخالص.

لكن التأثير الحقيقي يكمن في القيمة المعنوية للجائزة، حيث تفتح أبوابًا لعقود إعلانية ضخمة، وترفع من القيمة السوقية للاعب بشكل فوري، فضلًا عن المكافآت المالية التي تمنحها الأندية للاعبيها عند الفوز.

تعرف على رأي خبراء كرة القدم

يرى خبراء كرة القدم أن الفوز بالكرة الذهبية لا يمثل مجرد إنجاز فردي، بل يضع اللاعب في مصاف الأساطير ويمنحه دفعة معنوية هائلة تنعكس على أدائه مع فريقه ومنتخب بلاده.

وينصح الخبراء الجماهير بمتابعة الحفل المرتقب باعتباره حدثًا عالميًا يلخص إنجازات الموسم الكروي، ويمنح لمحة عن مستقبل النجوم الصاعدين الذين قد يرسمون ملامح كرة القدم في السنوات المقبلة.