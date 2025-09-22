الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة مع انطلاقة الموسم الكروي، بعدما شدد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع الفاعلية التهديفية لخط الهجوم الأبيض.

سرقوها من الأهلي .. الزمالك يحصل على توقيع "مهاجم سوبر" مقابل 50 مليون جنيه

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد فتح الزمالك بالفعل باب المفاوضات مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي وهداف الدوري المصري حتى الآن، والذي كان على وشك الانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن تتعثر الصفقة.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن المفاوضات الحالية يقودها جون إدواردز، على أن تصل القيمة المالية للصفقة إلى نحو 50 مليون جنيه، مع إمكانية تخفيض المبلغ حال إدخال لاعب أو اثنين من الزمالك ضمن صفقة تبادلية.

ويُذكر أن الأهلي كان قد أبدى رغبة قوية في التعاقد مع أسامة فيصل خلال الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل، وهو ما يفتح الباب أمام الزمالك ليصبح الأقرب لضم اللاعب مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المتوقع بأن يحسم الزمالك التعاقد مع مهاجم البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون تدعيم قوي لكتيبة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، والذي أصبح مرشح فوق العادة لحسم لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث يتصدر الفارس الأبيض جدول الترتيب برصيد ١٦ نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه النادي المصري والذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة.