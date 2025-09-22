نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي 6 أكتوبر يوقع بروتوكول تعاون مع خورفكان الإماراتي بحضور وزيري الرياضة والإسكان الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز العلاقات الرياضية العربية وخاصة مع دولة الإمارات، يوقع نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي بروتوكول تعاون مع إدارة نادي خورفكان الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس المقبل بمقر النادي.

ومن المنتظر، أن يحضر البروتوكول كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والسيد عيسي هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد سالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

ومن جانبه، أكد دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر، أن البروتوكول مع نادي خورفكان يشهد سبل التعاون المشترك بين الناديين، ليحقق تعاون رياضي شامل يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم زيارات متبادلة، والتعاون في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية المشتركة.

وأضاف عبد اللطيف صبحي، أن إمكانيات نادي 6 أكتوبر، وعدد أعضائه، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلي الطفرة الانشائية والرياضية التي يشهدها النادي خلال الفترة الماضية، جعلته من الأندية الكبيرة، مؤكدًا أن التعاون مع نادي بحجم خورفكان سيشكل إضافة كبيرة للطرفين.

وشدد رئيس نادي أكتوبر، على أهمية استمرار التواصل وتفعيل البروتوكول مع نادي كبير مثل نادي خورفكان الاماراتي يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز من فرص التطوير والنمو في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.