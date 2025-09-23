نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في خامس جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، راؤول أسينسيو، دين هاوسن، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.