نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة الشباب والرياضة تحتفل باليوبيل الذهبي لانشائها بتطوير ستديو 16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل شبكة إذاعة الشباب والرياضة 6 اكتوبر القادم بمرور خمسين عام علي انطلاق اول بث للشبكة التي ولدت عملاقة وأصبحت لها الريادة في الاعلام الشبابي والإعلام الرياضي وجذبت الملايين من المستمعين لتكون حديث الشارع المصري علي مدار خمسين عاما.

وفي إطار احتفالات الشبكة باليوبيل الذهبي لانطلاقها في 6 اكتوبر عام 1975

قالت الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة إذاعة. الشباب والرياضة بأنه تم تطوير وتجديد ستوديو 16 الاستديو العريق الذي تبث من خلاله إذاعة الشباب والرياضة برامجها وفتراتها المفتوحة والاستديو التحليللي لمباريات الدوري العام والبطولات الأفريقية التي تشارك فيها الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية.

واضافت النشار أن تتطوير ستديو 16 جاء ليناسب الطفرة الكبيرة والتقدم المذهل في الاعلام المسموع.

ووجهت الدكتورة نادية النشار الشكر إلى مسؤولي الهيئة الوطنية للاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ولكل من المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للاعلام والاستاذ احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام والمخرج مجدي لاشين امين عام الهيئة الوطنية للاعلام والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية لدورهم البناء والملموس في تتطوير ستديو 16 ولدعمهم ومساندتهم لها شخصيا من أجل النهوض بإذاعة الشباب والرياضة لتعود لسابق عهدها المنبر الاعلامي الرياضي والشبابي الأول في مصر.

من ناحية أخري حرصت الدكتورة مني الحديدي العميد الاسبق لأكاديمية الدولية للعلوم الإعلام والدكتور المتفرع في كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الاعلي للاعلام

زيارة ستديو 16 والالتقاء بالدكتورة نادية النشار واشادت بالتطوير والتجديات التي تمت في إذاعة الشباب والرياضة

الطريف أن احتفال إذاعة الشباب والرياضة باليوبيل الذهبي يتزامن مع احتفال كلية الإعلام باليوبيل الذهبي لانشاءها حيث تم إنشاء كلية الإعلام في شهر أكتوبر سنة 1975