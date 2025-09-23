نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2010 " يفوز على الجمارك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 15 عامًا " الفئة العمرية 2010 " بقيادة مدربه هاني قطب على مضيفه فريق الجمارك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الجمارك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة التاسعة محققًا العلامة الكاملة.

سجل أهداف النسور الخضر عمر حموكشة ويوسف معاطي ولكل منهما " هدفين "، فيما أضاف علي يحيى خامس الأهداف.

مثل المصري في المباراة: يحيى حسن لحراسة المرمى، علي أحمد ، آدم العشري ، محمد نسيم، أدهم سمير، عبد الرحمن مهران، محمد إسلام، ياسين يحيى، أشرف صلاح، يوسف معاطي، عمر حموكشة.

فيما شارك من قائمة البدلاء: مروان حسن، عبد الرحمن ممدوح، محمد حسن، عبد الرحمن هاني وحمو شواش.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ هاني قطب، مدربًا عامًا، ك/محمد الخولي، مدربًا، ك/أيمن غريب، مدربًا للحراس، ك/السيد الشيخو، إداريا، ك/أيمن عبد العظيم أخصائيا للعلاج الطبيعي، ك/ محمد سلام مسئولًا للمهمات، فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا