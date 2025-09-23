نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفانتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، دين هاوسن، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، ماستانتونو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.