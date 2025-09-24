نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره ليفانتي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

افتتح فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28، بعد تمريرة فيديريكو فالفيردي إلى فينيسيوس الذي سدد تسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فرانكو ماستانتونو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها فينيسيوس بتمريرة إلى ماستانتونو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وقلص إيتا إيونج الفارق لصالح ليفانتي في الدقيقة 54، بعد عرضية من روميرو، ارتطمت بقدم المدافع دين هاوسن ليتابعها إيونج برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وعزز كيليان مبابي التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بشكل رائع على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل نفس اللاعب الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من أردا جولر إلى مبابي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة وراوغ الحارس ثم سدد تسديدة أرضية، جعلت الكرة تتهاوت داخل الشباك.