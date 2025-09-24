نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: القمة فرصة ذهبية لعودة الأهلي والزمالك مطالب بتحسين الأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر مر بفترة صعبة في بداية مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم، حيث لم يكن الأداء على المستوى المنتظر من جماهيره.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور أن النتائج لم تكن مرضية، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ يظهر نوع من التكاتف بين اللاعبين والجهاز الفني من أجل تصحيح الأوضاع والعودة إلى الطريق الصحيح.

وأشار حنفي إلى أن الأهلي كان في حاجة ماسة لتحقيق الفوز على حرس الحدود في الجولة الثامنة من البطولة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لاستعادة الثقة قبل المباريات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها لقاء القمة أمام الزمالك.

وأوضح أن الفوز في مباراة القمة يمثل نقطة فارقة بالنسبة للفريق، حيث سيمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة ويعيد الثقة للجهاز الفني، مشددًا على أن الأهلي من الطبيعي أن يقدم أداءً متصاعدًا منذ بداية الموسم، وهو ما يسعى الفريق لتحقيقه في المرحلة المقبلة.

كما تطرق حنفي إلى أداء الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لم يقدم المستوى المطلوب في مواجهته أمام الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله٠