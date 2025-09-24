نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو، المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الليجا.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

موعد مواجهة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.

