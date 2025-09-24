نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي ضد ألافيس، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

ريال سوسيداد ضد مايوركا، الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو، الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

ريال مدريد، 18 نقطة.

2. برشلونة، 13 نقطة.

3. فياريال، 13 نقطة.

4. إسبانيول، 11 نقطة.

5. أتلتيك بلباو، 10 نقاط.

6. إلتشي، 9 نقاط.

7. ريال بيتيس، 9 نقاط.

8. خيتافي، 9 نقاط.

9. فالنسيا، 8 نقاط.

10. إشبيلية، 7 نقاط.

11. ألافيس، 7 نقاط.

12. أتلتيكو مدريد، 6 نقاط.

13. أوساسونا، 6 نقاط.

14. رايو فاليكانو، 5 نقاط.

15. سيلتا فيجو، 5 نقاط.

16. ليفانتي، 4 نقاط.

17. ريال أوفييدو، 3 نقاط.

18. ريال سوسيداد، نقطتان.

19. ريال مايوركا، نقطتان.

20. جيرونا، نقطتان.

