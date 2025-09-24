نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال اوفييدو غدا يوم الخميس القادم الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد نويفو كارلوس تارتييري ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال اوفييدو مساء الخميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

