موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال اوفييدو غدا يوم الخميس القادم الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد نويفو كارلوس تارتييري ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال اوفييدو مساء الخميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

