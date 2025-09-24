نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال اوفييدو غدا يوم الخميس القادم الموافق 25 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد نويفو كارلوس تارتييري ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو
وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال اوفييدو مساء الخميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.