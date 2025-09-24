الارشيف / الرياضة

تشكيل مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاسماعيلي لمواجهة نظيره فريق إنبي في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد  برج العرب.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: عبد الله جمال، حسن منصور، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إيريك تراوري، محمد سمير، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، إبراهيم النجعاوي، أنور عبد السلام

في المقابل يخوض إنبي هذه المباراة بتشكيل مكون من: بودي سمير، مروان داوود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، رفيق كبو، أحمد زكي، محمد حتحوت، علي محمود، مودي ناصر، محمد سمير، أحمد العجوز.

