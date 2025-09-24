نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشف أيمن الرمادي المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن تشكيل فريقه للمواجهة أمام وادي دجلة والذي تكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادري، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، محمد بن شرقي، أحمد أمين اوفا، محمود الجزار، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو انور، أحمد متعب.

ويلتقي الفريقين اليوم في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.